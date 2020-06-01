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Пенсионный фонд 1 июня перевёл рязанцам более миллиарда рублей «путинских выплат»

7info
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В понедельник, 1 июня, Пенсионный фонд РФ в Рязанской области перевёл свыше миллиарда рублей по 72 тысячам заявлений, поданных рязанскими семьями на единовременную выплату 10 тысяч рублей за детей от 3 до 16 лет. Заявления поданы в отношении 100 тысяч детей. Ожидается, что впоследствии в Рязанской области в органы ПФР поступят заявления в отношении ещё 50 тысяч детей.

Правом на единовременную выплату в 10 тысяч рублей обладают семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет, достигшие этого возраста с 11 мая по 30 июня этого года.

Обратиться за выплатой можно, подав заявление в дистанционном формате через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. Средства будут направлены на расчётный счёт заявителей, который они укажут в заявлении. Подать заявление можно и лично, — в клиентскую службу ПФР или МФЦ (опекуны и попечители детей от 3 до 16 лет могут обратиться за выплатой только лично). В связи с угрозой коронавирусной инфекции личный приём ведётся только по предварительной записи.

Подать заявление на единовременную выплату можно до 30 сентября этого года включительно.

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