Обновлена информация о заражённых COVID-19 по районам Рязани

Администрация Рязани сообщила новую информацию о числе заражённых COVID-19 жителей в районах города. Данные размещены на официальном сайте мэрии.
На 13 часов пятницы, 29 мая, в Рязанской области зарегистрированы 3432 человека с подтверждённым и условно подтверждённым коронавирусом. 1795 из них проживают в Рязани.
Самым «заражённым» районом города остаётся Московский. Тут коронавирусная инфекция выявлена у 629 человек. Следом по числу заболевших идут: Октябрьский (459), Железнодорожный (412) и Советский район (295).
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