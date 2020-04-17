Новые данные о заболевших коронавирусом по районам Рязанской области

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По данным на пятницу, 17 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 217 заболевших и условно зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Приводим данные о количестве заболевших и условно подтверждённых случаях по районам:

г. Рязань — 99

Заокское сельское поселение Рязанского района — 22

Захаровский район — 8 (Безлычное — 3, Смена — 3, Плахино -1, Поливаново — 1)

г. Скопин — 5

Скопинский район — 15 (Павелец 5, Ильинка –5 , Клекотки – 1, Нагиши — 1, Шеелмишево — 1, Отрада — 1, Побединка — 1)

г. Михайлов – 12

Михайловский район – 5 (Октябрьский – 2, Стрелецкие выселки – 1, Первомайский — 1, Красное — 1)

Касимовский район – 2 (Телебунино – 1, Щербатовка — 1)

г. Касимов — 2

Новомичуринск — 9

Рыбновский район – 8 (Старое Батурино -1, Глебово -3, Горяйново — 2, Глебково – 2, Высокое — 1, Пощупово — 1)

Рязанский район – 28 (Дядьково -1, Абрютино – 3, Подвязье — 1, Секиотово – 1)

Клепиковский район – 4 (Аверкиево — 4)

г. Спасск – 5

Сасовский район – 3 (Фролово -1, Сотницыно — 1, Кузьминки — 1)

г. Сасово – 3

г. Пронск – 1

г. Рыбное – 2

Шацкий район – 1 (Казачья Слобода – 1)

Ермишь — 1

Сараевский район — 1 (Красная Вершина — 1)