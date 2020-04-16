В Рязани семеро больных COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

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В больницах Рязани на лечении находятся 47 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Среди них двое детей. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства.

По данным на 16 апреля 11 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 29 человек – в состоянии средней степени тяжести. Семь человек в тяжёлом состоянии. Из них трое (58, 59 и 66 лет) подключены к аппаратам ИВЛ.

Остальные переносят заболевание в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому.

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