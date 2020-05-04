В Рязани показали лазерное шоу для детей с коронавирусом

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В Рязани для детей с коронавирусом в дни майских праздников организовали лазерное шоу. Дети с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся в Городской клинической больнице № 11. Они лежат в отдельных боксах нейроинфекционного отделения. Ребята находятся под постоянным наблюдением врачей. Они не могут гулять, общаться со сверстниками и семьёй.

Чтобы порадовать маленьких пациентов, главный врач ГКБ № 11 Роман Васин предложил ИП Золотов организовать праздничную программу для детей.

Под окнами больницы было организовано лазерное шоу. Дети смогли наблюдать за представлением из окон палат, сообщает портал UZRF.ru.

Шоу подняло настроение и медработникам, которые сейчас тоже работают, не жалея сил, и практически не видятся со своими семьями.

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