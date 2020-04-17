В Рязани планируют усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела совещание с руководителями структурных подразделений. В режиме видеоконференции обсуждалась эпидемиологическая обстановка в городе.

Елена Сорокина и отметила, что накануне праздников в Рязани стало больше машин и больше людей, нарушающих режим самоизоляции.

Планируется усилить меры по соблюдению горожанами режима самоизоляции, по соблюдению предписания Главного санитарного врача по Рязанской области о недопустимости посещения храмов и кладбищ.

Эти меры разрабатываются членами городского оперативного штаба.