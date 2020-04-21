В Рязани коронавирусом больны 202 человека

По данным на вторник, 21 апреля, коронавирус выявлен у 393 человек. Из них в Рязани проживают 202.
В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, в регионе был введен режим повышенной готовности и обязательная самоизоляция для граждан. Несмотря на это, рязанцы стали активно выходить на улицу, что привело к росту числа заболевших.
Администрация Рязани просит жителей соблюдать режим самоизоляции и напоминает, что до 30 апреля в городе ограничено проведение религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей. От посещения кладбищ также рекомендовано воздержаться.
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