Новые данные о заболевших коронавирусом по районам Рязанской области

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По данным на среду, 15 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 157 заболевших и условно зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Приводим данные о количестве заболевших и условно подтверждённых случаях по районам:

г. Рязань — 62

Заокское сельское поселение Рязанского района — 20

Захаровский район — 8 (Безлычное — 3, Смена — 3, Плахино -1, Поливаново — 1)

г. Скопин — 4

Скопинский район — 12 (Павелец 5, Ильинка –5 , Клекотки – 1, Нагиши — 1)

г. Михайлов – 9

Михайловский район – 4 (Октябрьский – 2, Стрелецкие выселки – 1, Первомайский — 1)

Касимовский район – 2 (Телебунино – 1, Щербатовка — 1)

г. Касимов — 2

Новомичуринск — 6

Рыбновский район – 6 (Старое Батурино -1, Глебово -1, Горяйново — 2, Глебково – 2)

Рязанский район – 6 (Дядьково -1, Абрютино – 3, Подвязье — 1, Секиотово – 1)

Клепиковский район – 4 (Аверкиево — 4)

г. Спасск – 4

Сасовский район – 2 (Фролово -1, Сотницыно — 1)

г. Сасово – 3

г. Пронск – 1

г. Рыбное – 1

Шацкий район – 1 (Казачья Слобода – 1)