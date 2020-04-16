Мусульманам Рязани рассказали, как молиться дома, пока закрыты мечети

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Для недопущения распространения коронавирусной инфекции главный государственный санитарный врач по Рязанской области Лариса Анатольевна Сараева подписала Постановление о проведении религиозных обрядов и церемоний.

Документ предписывает не проводить богослужения в присутствии прихожан. Также необходимо временно закрыть мечети, молельные дома и комнаты региона по пятницам.

Имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев разъяснил, как мусульмане региона могут совершать обряды дома.

«Джума намаз совершать четырьмя мусульманами по образцу Московской соборной мечети. Каждый дома совершает полуденный зухр намаз после 13:00 вместо джума. Молим Всевышнего Аллаха принять наши поклонения – ‘ибадаты, аминь», – говорится в сообщении, поступившем в редакцию РИА «7 новостей».