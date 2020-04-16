Игорь Мурог передал защитные маски врачам детской поликлиники

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В четверг, 16 апреля, член фракции «Единая Россия» в региональном парламенте, председатель Комитета Рязанской областной Думы по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике, директор Рязанского Политеха Игорь Мурог передал защитные маски врачам Городской детской поликлиники №1 и её филиалов.

«Наши врачи сражаются с вирусом на передовой, их необходимо поддерживать. Хорошей поддержкой для них будет соблюдение нами самоизоляции. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!», — сказал Игорь Мурог.