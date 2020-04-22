Ещё 76 рязанцев заразились коронавирусом. Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе 429.

В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения COVID-19.Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе на 22 апреля 12.00 достигло отметки 429 человек.
По информации оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области, 22 апреля в регионе выявлено еще 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Таким образом, Диагноз COVID-19 подтверждён у 392 человек. В настоящее время 37 положительных тестов на подтверждении регионального Роспотребнадзора.
429 человек считается условно заражёнными. В данный момент они находятся под наблюдением врачей.
Штаб информирует, что все необходимые мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 проводятся в регионе в полном объёме.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram