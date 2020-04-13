Депутат Рязанской гордумы раздала маски, которые сшила сама

-

Депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова передала многоразовые маски, которые сшила сама, общественной организации «Хочу жить». Об этом сообщает сайт гордумы.

— Для себя я точно осознала, что волонтер – это человек, искренне готовый помочь людям, — отметила она. — В сегодняшней ситуации нам нельзя оставаться равнодушными.

Депутаты Рязанской городской Думы продолжают принимать участие в волонтерской деятельности, помогая тем жителям города, которые вынуждены находиться в самоизоляции. Кроме оказания адресной помощи, депутаты осуществляют пошив защитных масок и бесплатно раздают их жителям своих избирательных округов и не только, сообщают в гордуме.