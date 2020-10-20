КоронавирусCOVID-19Коронавирус мирНовости мираОбщество В Смоленской области из-за коронавируса на дистанционное обучение ушли 1 136 школьников Елена Лобанова 20.10.2020 09:42 По данным на 16 октября 2020 в Смоленской области частично приостановили работу девять школ, сообщает газета «Аргументы и факты. Смоленск». К таким методам пришлось прибегнуть из-за распространения коронавирусной инфекции. — Ранее в школах приняли определенные меры для минимизирования контактов между детьми. Кроме того, учебные заведения закупили термометры, антисептики, средства защиты и приборы для обеззараживания воздуха, — рассказала и.о. начальника департамента по образованию и науке региона Елена Талкина. Всего же на дистанционном обучении находятся 1 136 школьников. Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО Комментарии для сайта Cackle