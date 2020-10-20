В Смоленской области из-за коронавируса на дистанционное обучение ушли 1 136 школьников

— Ранее в школах приняли определенные меры для минимизирования контактов между детьми. Кроме того, учебные заведения закупили термометры, антисептики, средства защиты и приборы для обеззараживания воздуха, — рассказала и.о. начальника департамента по образованию и науке региона Елена Талкина.