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Губернатор Смоленской области усилил режим повышенной готовности в регионе

Елена Лобанова

В пятницу, 9 октября, в Смоленской области усилили режим повышенной готовности в регионе. Соответствующее распоряжение издал губернатор, сообщает газета «Рабочий путь». 

Теперь необходимо обязательно проводить санитарную обработку общественного транспорта. Делать это необходимо два раза: на конечной остановке и по окончании смены в ДЕПО. Также местные жители больше не смогут заходить в автобусы без масок. 

Помимо общественных пространств, власти города заботятся и о домах смолян. Так, губернатор поручил организовать дезинфекцию общего имущества в многоквартирных домах. 

ЗАГсы больше не будут пускать на торжество более 20 человек, а в школах запретили проводить мероприятия с несколькими классами одновременно. В городе по-прежнему сохраняется социальное дистанцирование и «входной фильтр» в организациях. 

— Правоохранительные органы будут устраивать периодические рейды, чтобы выявить нарушителей режима, — говорится в сообщении.

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