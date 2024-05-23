Контрольно-счетная палата региона отчиталась перед депутатами областной Думы о работе в 2023 году

В четверг, 23 мая, на заседании Рязанской областной Думы депутаты рассмотрели отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты (КСП) региона за 2023 год, который представил ее председатель Юрий Карпов.

Глава ведомства, прежде всего, обозначил основные направления и цели работы:

– Деятельность КСП в прошедшем году была направлена на обеспечение контроля на всех стадиях бюджетного процесса, от планирования до исполнения, на совместную с органами власти работу по повышению результативности государственного управления. Цель – это не только выявление нарушений и наказание виновных, а главное – сведение к минимуму нарушений в финансово-бюджетной сфере.

В частности, он сообщил, что в прошлом году осуществлено 18 контрольных и 3 экспертно-аналитических мероприятия, в рамках которых проведено 15 проверок использования бюджетных средств и имущества, 1 проверка годового отчета об исполнении местного бюджета, 2 внешние проверки годовых отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС. Объектами аудита являлись 39 организаций и учреждений. Общий объем средств, прошедших анализ и оценку, составил свыше 19 млрд. рублей.

Кроме того, в рамках 7 контрольных мероприятий проведен аудит в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд региона: произведена оценка 11 контрактов на сумму 1898,9 млн рублей. Проверка показала, что организации в основном соблюдали нормы законодательства о закупках. Было выявлено 27 фактов нарушений законодательства, которые допускались при формировании документации в части определения способа поставщика, начальной максимальной цены контракта, установления излишних требований к участникам закупки. Значительная часть нарушений была устранена до внесения представлений.

По словам главы ведомства, всего за 2023 год выявлено 515 фактов незаконного и неэффективного использования средств, недополучения доходов и нарушений законодательства в сфере закупок на общую сумму 9 млрд рублей.

По всем установленным фактам внесено 18 представлений с предложениями об устранении допущенных недостатков, 8 из которых уже сняты с контроля, привлечено к дисциплинарной ответственности 4 должностных лица, составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, принято к производству 4 дела об административной ответственности, привлечено к административной ответственности 4 должностных лица.

– Комплекс проведенных мероприятий позволил оценить действенность мер, принимаемых органами исполнительной власти, проверить эффективность и целевое использование бюджетных средств, направленных на социальную сферу, ряд отраслей национальной экономики, жилищно-коммунальное хозяйство, общегосударственные вопросы. В частности, проведены анализ реализации пилотного проекта по созданию в регионе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, аудит по ремонту и нормативному состоянию автомобильных дорог в рамках государственных контрактов, экспертиза госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», – подчеркнул Юрий Карпов.

По окончании доклада депутаты задали вопросы. Парламентарии Григорий Парсентьев и Наталья Рубина обратили внимание на значительный объем финансовых нарушений в сфере закупок – 448 млн рублей и усиление контроля за исполнением представлений и предписаний.

– КСП держит на контроле объект проверки до тех пор, пока он полностью не исполнит все пункты, которые были внесены в представление. В отчетном периоде все нарушения были устранены в установленные сроки, – заверил глава ведомства.

Депутат Александр Стариков поинтересовался профессиональной компетенцией сотрудников КСП.

– Высшее образование имеют 100% специалистов, 75% – стаж работы более 15 лет. Необходимый уровень знаний сотрудников поддерживается путем обучения на курсах повышения квалификации, изучения опыта организации внешнего государственного финансового контроля в других регионах, участия в семинарах и конференциях, проводимых на федеральном и региональном уровнях, – отметил Юрий Карпов.

Затрагивались темы организации совместной работы со Счетной палатой РФ, повышения открытости информации о проведенных мероприятиях контрольно-счетных органов.

В заключение обсуждения доклада первый заместитель регионального парламента Александр Шевырев акцентировал внимание на сотрудничестве с КСП:

– У нас налажено тесное взаимодействие. Для обеспечения парламентского контроля итоги всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий обсуждались депутатами на заседаниях профильных комитетов, на которые приглашаются руководители министерств и ведомств, органов местного самоуправления в целях устранения выявленных нарушений. Совместно рассматривается и формируется план дальнейшей работы с учетом наших поручений и предложений губернатора. Уверен, что и дальше мы будем работать согласованно и приносить пользу региону.

По итогам обсуждения отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Рязанской области за 2023 год принят депутатами к сведению.