Константин Гецати сделал свой выбор в финале шоу «Невеста. Экстра любовь» на ТНТ

На ТНТ вышла финальная серия мистическо-романтического шоу «Невеста. Экстра любовь» (16+), в котором медиум Константин Гецати искал свою любовь. В финале главный герой признался, что ему удалось это сделать, ведь одна из девушек заставляет его сердце биться чаще.

За сердце Константина Гецати в Марокко боролись 16 девушек. С каждой из них у главного героя шоу сложилась своя романтическая история, но только две из них смогли покорить его сердце, вывести из-под контроля эмоции и чувства. В свадебных платьях в финальной серии перед Константином предстали Валерия Некрасова и Ольга Меганская.

Но перед финальным решением каждая из девушек устроила для главного героя романтическое свидание. Валерия выбрала полет на вертолете над марокканской пустыней, а после – роскошный замок и романтический ужин. Пикантность финальному вечеру придали завязанные Константину глаза: они разожгли в нем настоящую страсть.

Ольга Меганская пригласила Гецати в самое сердце Марокко, в пустыню к местным жителям, где главный герой познакомился с традициями и обрядами аборигенов. После свидания Ольга устроила для Константина романтический ужин на высоте с видом на закат.

Финал стал для Константина Гецати серьезным испытанием:

«Я как будто бы целую вечность готовился к этому дню. Не помню, когда я так волновался в последний раз. Когда я пришел на этот проект, надеялся, что смогу здесь почувствовать что-то настоящее, то, чего давно не чувствовал. Не знал, что это так скоро произойдет. Еще я потерял контроль над своими мыслями и эмоциями. Не знаю, как это произошло, потому что долгие годы я жил в состоянии полного контроля над эмоциями. У меня давно не было таких сильных чувств. Я очень долго представлял этот момент, но не думал, что это так сложно. Я не могу сказать, что я изменился, но изменилось восприятие самих отношений с девушкой», – поделился главный герой перед развязкой сезона.

Константин Гецати признался в любви Ольге Меганской, и она ответила взаимностью. Однако экстрасенса смутило наличие у девушки мужа. Он сказал, что предаст себя, если сделает выбор в ее пользу, и его не поймут родители. В финале Константин выбрал остаться свободным и не отдал предпочтения ни одной из девушек.