Консьержка дома на Тверской рассказала, почему Михаил Ефремов не будет там жить

Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии, не планирует заселяться в квартиру на Тверской, доставшуюся ему в наследство от дяди — концертмейстера Александра Покровского. Как сообщила NEWS.ru консьержка дома, в квартире уже проживают родственники актёра.

«Квартира хорошая, просторная, здесь живут его родные. Возможно, Михаил будет иногда приезжать, но мы не против. Если кто-то ведёт себя неподобающим образом, вызываем полицию — такое уже случалось, приезжают быстро», — рассказала она.

По её словам, Ефремов осознал свои ошибки и стремится измениться. «У него, кажется, есть внутреннее желание всё исправить. Нужно дать ему время и посмотреть, как он будет себя вести», — добавила консьержка.

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Пятикомнатные апартаменты площадью 146 квадратных метров располагаются в знаменитом доме Наркомлеса. Их рыночная стоимость оценивается в 88 миллионов рублей. Ефремов унаследовал недвижимость, находясь ещё в заключении.

В советское время во втором крыле этого дома селили представителей творческих профессий: артистов балета, сотрудников Большого театра и других деятелей искусства. В разное время здесь жили дирижёр Александр Гаук, оперные певцы Сергей Лемешев и Елизавета Шумская, художник Александр Дейнека и другие известные личности.