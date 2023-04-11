Конкурсная комиссия провела отбор кандидатур на пост главы администрации Касимова

В Рязанской области прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы администрации Касимова. Об этом сообщает министерство по делам территорий региона.
На замещение должности подали заявки два кандидата — глава администрации Касимовского района Иван Бахилов и начальник отдела управления образования города Сасово Татьяна Ларькина. Они представили свои программы социально-экономического развития муниципалитета.
Конкурсная комиссия составила рейтинг кандидатов. Представление на обоих претендентов направлено в Касимовскую городскую думу.
Иван Аркадьевич Бахилов 1970 года рождения, имеет высшее образование. Больше 25 лет служил в правоохранительных органах. Возглавлял райотделы внутренних дел, Управление МВД по городу Рязани, региональное УМВД и МВД по Республике Адыгея. Администрацией Касимовского района он руководит с декабря 2021 года.
Татьяна Анатольевна Ларькина 1981 года рождения имеет высшее образование. Занимает должность начальника отдела дошкольного и общего образования управления образования администрации города Сасово.
В состав комиссии вошли:
министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина,
депутат Рязанской областной думы Александр Глазунов,
зампред Касимовской городской думы Елена Федюнина,
почётный гражданин Касимова Владислав Палферов и другие.
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