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Конфликт Палестины и Израиля: что известно на утро 8 октября

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Утром 7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС атаковали территорию Израиля. По городам страны из сектора Газа выпустили 5 тысяч ракет, в ходе наземной операции палестинцы захватили несколько городов, военные базы, пункты пропуска на границе.

Также в плену оказались израильские военные, мирные жители.

В ответ ВВС Израиля нанесли удары по жилым кварталам сектора Газа, армия начала наземную операцию, в городах проводится зачистка. Из города эвакуировано 20 тысяч человек.

Израиль прекратил поставку электричества, доставку товаров, топлива в сектор Газа.

ЦАХАЛ продолжает призыв резервистов.

В соцсетях публикуются кадры последствий атак по городам Израиля и по сектору Газа.

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