Кому молятся 2 ноября, и почему нельзя гадать на любовь. Народные приметы Артемьева дня

2 ноября православная церковь вспоминает преподобного Артемия Антиохийского. За отказ признавать язычество святого подвергли жесточайшим пыткам. Не отказавшись от своей христианских взглядов, Артемий погиб в страшных муках за веру Христову.

В народной традиции этот день назвали Артемьевым. В эту дату наши предки ходили в церковь, а ещё уделяли особое внимание своему быту – с ним связано много интересных традиций. Что нельзя и что обязательно стоит сделать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться, чтобы предугадать свою судьбу?

Запреты 2 ноября и что нужно сделать

Во второй день ноября обращаются с молитвами к Артемию с просьбой защитить от нелепой смерти и тяжёлых мучительных болезней. Чтобы молитва возымела силу, нужно сходить в храм и поставить свечку.

Хозяйки на Артемия традиционно занимались заготовками. Например, квасили капусту. Считалось, что приготовленные 2 ноября блюда из капусты имеют особое сакральное значение и защищают от дурного взгляда.

Ещё одна традиция – до 2 ноября нужно обязательно проверить состояние забора или ограды своего дома. Поломки и дыры ставят под удар семейства – через них могут проникать злые духи.

Девушкам сегодня ни в коем случае нельзя гадать на любовь. Желание заглянуть в будущее может привести к большой беде.

День считается неудачным и для свадеб. Заключённый 2 ноября брачный союз просуществует недолго. Молодожёнов ждут бедность и несчастья.

Народные приметы 2 ноября

Деревья с утра покрылись инеем – к плохому урожаю будущем летом;

Волки воют – к приближающимся морозам.

Рождённые 2 ноября решительны, амбициозны и решительны. Их слабые стороны — склонность к манипулированию окружающими, скрытность, повышенная эмоциональность.

Сны в ночь на 2 ноября могут показать сильные и слабые стороны человека. Считается, что эти сны – отражение того, что он думает о самом себе, своих силах и возможностях. Хороший сон в эту ночь – знак того, что вы движетесь в правильном направлении, а рядом с вами прекрасные люди.

Плохие сны в стоит воспринимать как предупреждение. Возможно, пора сесть на диету, избавиться от вредных привычек или прекратить вымещать злобу на окружающих? Тщательно контролируйте свои мысли, слова и поступки.