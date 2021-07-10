Кому, как и где надо пройти диспансеризацию

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Пандемия идет на новый виток, число заболевших коронавирусом устойчиво растет, да и те, кто победил недуг, не застрахованы от осложнений, ослабления иммунитета. В такой ситуации углубленный медосмотр или диспансеризация могут уберечь многих из нас от возможных проблем со здоровьем.

С 18 и старше

Понятно, что посещение сразу нескольких врачей рождает у многих людей страхи. «А вдруг что-нибудь найдут», «это, наверняка, дорого стоит», «толком непонятно, что они там будут проверять». В этом небольшом обзоре мы постарались рассказать, что же из себя представляет диспансеризация, когда и где её следует проходить.

Согласно действующей государственной программе, диспансеризацию можно пройти в поликлинике или в фельдшерском пункте по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования. Все обследования оплачивает государство.

Медики рекомендуют проходить диспансеризацию каждые три года, начиная с 18 лет. То есть в 18, 21, 24, 27 лет и так далее. А с 40 лет — раз в год.

От онкологии до диабета

Узнать, какие обследования пациенту рекомендуют пройти в рамках диспансеризации (исходя из пола и возраста), можно на сайте Национального центра профилактической медицины Минздрава России.

Чаще всего проводятся обследования на наличие сердечно-сосудистых и бронхолегочных болезней, онкологических недугов, диабета.

Первый этап диспансеризации — базовый. Обычно он занимает около полутора часов. Врачи сделают основные тесты, чтобы проверить, нужны ли более подробные анализы.

Второй этап — углубленный. На него вас отправят, если найдут какие-то конкретные проблемы со здоровьем при первичном осмотре.

Напомним, цель диспансеризации — не просто выявить недуг, а вылечить или предупредить его.

Если даже люди вашего возраста не входят в список тех, кто должен проходить диспансеризацию в этом году, вы имеете право обратиться в поликлинику для прохождения профилактического осмотра.

Кстати, диспансеризацию могут пройти даже те, кто не работает или работает без трудовой книжки и вообще ничего не отчисляет в бюджет. За таких людей взносы платит государство, но они все равно застрахованы. Если есть полис — есть и право на бесплатную диспансеризацию. Никто не будет проверять, сколько взносов вы заплатили, какие у вас доходы. Поликлиника получит деньги после того, как зафиксирует, что вот этот человек обследовался.

Ковид вносит коррективы

Отметим, что для тех, кто переболел коронавирусом, объём диспансеризации расширен. Добавлена спирометрия, 6-минутный тест ходьбы, расширенный клинический анализ крови и рентгенографическое исследование. При необходимости назначается комплексное исследование вен ног, КТ органов грудной клетки, эхо-кардиография.

Согласно недавнему постановлению федерального Минздрава, тех, кто перенес COVID-19, медучреждения будут приглашать на углубленные осмотры. Но и тем гражданам, кого миновал этот опасный недуг, не стоит пренебрегать диспансеризацией как уникальным шансом бесплатно проверить свое здоровье.