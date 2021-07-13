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Комиссия приняла ремонт улицы Дачной в Рязани

7info
Комиссия приняла ремонт улицы Дачной в Рязани
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В Рязани комиссия из представителей управления благоустройства города, подрядной организации, местных жителей, активистов сообщества автомобилистов приняла ремонт улицы Дачной. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ремонт делали в рамках двухлетнего контракта по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Длина улицы — 1 километр 148 метров. Площадь ремонта, включая дорогу, съезды, парковки превысила 10 тысяч квадратных метров. Площадь тротуаров – более 4 тысяч квадратных метров.

Рабочие сделали асфальт на дороге, заменили дорожную одежду на парковках и съездах. На улице отремонтировали тротуары, частично заменили основание пешеходных дорожек. В некоторых местах уложили тротуарную плитку «Кирпичик».

Возле школы ремонтники возвели приподнятый пешеходный переход, установили светофор Т7 на солнечной батарее. Рабочие нанесли дорожную разметку из пластика в виде шумовых полос.

Претензий к качеству работ комиссия не предъявила, недостатки устранят в течение нескольких дней.

  • Комиссия приняла ремонт улицы Дачной в Рязани
  • Комиссия приняла ремонт улицы Дачной в Рязани
  • Комиссия приняла ремонт улицы Дачной в Рязани
  • Комиссия приняла ремонт улицы Дачной в Рязани
  • Комиссия приняла ремонт улицы Дачной в Рязани
  • Комиссия приняла ремонт улицы Дачной в Рязани
  • Комиссия приняла ремонт улицы Дачной в Рязани
  • Комиссия приняла ремонт улицы Дачной в Рязани
  • Комиссия приняла ремонт улицы Дачной в Рязани
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