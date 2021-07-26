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Понедельник, 26 июля, 2021
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Комиссия не приняла после ремонта участок автодороги на Народном бульваре Рязани

7info
Комиссия не приняла после ремонта участок автодороги на Народном бульваре Рязани
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В понедельник, 26 июля, комиссия из сотрудников администрации, представителей подрядчика, депутатов, общественности не приняла после ремонта участок дороги на Народном бульваре. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Ремонт участка длиной 800 метров шёл в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик — ООО «Стройкапиталлгрупп» — начал работы в сентябре 2020 года. Срок завершения работ — 31 июля 2021 года.

Проверяющие решили не принимать работу. На дороге нет разметки, бордюры со сколами, парковка заасфальтирована некачественно, нет нормативных занижений бордюров. Рабочие не убрали за собой мусор, не сняли временные дорожные знаки, не заделали места демонтажа старых остановочных пунктов.

На устранение недостатков дали 10 дней, затем вновь приедет комиссия.

  • Комиссия не приняла после ремонта участок автодороги на Народном бульваре Рязани
  • Комиссия не приняла после ремонта участок автодороги на Народном бульваре Рязани
  • Комиссия не приняла после ремонта участок автодороги на Народном бульваре Рязани
  • Комиссия не приняла после ремонта участок автодороги на Народном бульваре Рязани
  • Комиссия не приняла после ремонта участок автодороги на Народном бульваре Рязани
  • Комиссия не приняла после ремонта участок автодороги на Народном бульваре Рязани
  • Комиссия не приняла после ремонта участок автодороги на Народном бульваре Рязани
  • Комиссия не приняла после ремонта участок автодороги на Народном бульваре Рязани
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