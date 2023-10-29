Команды КВН, которые примут участие в полуфиналах Официальной Рязанской лиги, продолжают готовиться к выступлениям

Выходные? Нет, не слышали! Квнщики живут по своему, особому графику, тем более, накануне важных игр. Продолжается подготовка к полуфиналам Официальной Рязанской лиги МС КВН, которые состоятся в понедельник, 30 октября.

Как сообщили 7info организаторы, команды вышли на стадию активного «мозгового штурма»: проходят редактуры, совершенствуются номера, начались прогоны выступлений. Подготовка к полуфиналам ведётся под чутким руководством редакторов — Руслана Шишкина и Романа Кузьмина. Они — участники команд КВН, которые успешно выступали в Высшей Лиге. Поэтому они точно знают, как сделать так, чтобы вечер понедельника прошёл в атмосфере радости, дружбы и смеха.

Напомним, за путёвки в финал Официальной Рязанской лиги команды КВН будут бороться на сцене Рязанского дворца молодёжи. Полуфинальные игры стартуют в 17.00.

Обратиться за билетами на игры студенты могут в профкомы и студклубы своих вузов. Также попасть на КВН смогут участники акции, условия которой доступны в группе лиги.

Напомним, проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

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