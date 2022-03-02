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Среда, 2 марта, 2022

Команда Рязани — победитель Всероссийских соревнований «Новогодние семейные маршруты здоровья — 2022»

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Команда Рязани — победитель Всероссийских соревнований «Новогодние семейные маршруты здоровья — 2022»

7info

И.о. главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова вручила заслуженные награды капитану команды «Рязань» Сергею Протасову. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

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С 30 декабря 2021 по 14 января 2022 Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» при поддержке Минспорта России в рамках программы повышения физической активности населения «Человек идущий» прошли Всероссийские соревнования по фоновой ходьбе «Новогодние семейные маршруты здоровья — 2022» и «Новогодний марафон — 2022» в индивидуальном зачете. В них приняли участие более 13000 человек.

Семейная команда «Рязань» стала победителем Новогодних семейных маршрутов, а ее капитан Сергей Протасов занял первое место в индивидуальных соревнованиях.

— Ваши успехи являются гордостью Рязани, вы прославляете имя нашего древнего города на всероссийском уровне. Своим примером вы доказываете, что ходьба — это просто, бесплатно, интересно и самое главное — полезно, — сказала Лариса Максимова.

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