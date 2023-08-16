«Колоссальный взрыв»: Нумеролог Джули По дала прогноз на ближайшие месяцы

Сентябрь станет предвестником больших перемен как на мировой арене, так и в жизни каждого отдельно взятого человека. Такой прогноз дала ведущий российский футуролог и нумеролог Джули По. Как уточнила эксперт, все почувствуют, что «лёд тронулся».
По признанию нумеролога, прогноз на Октябрь вверг в шок её саму. Джули По уточнила, что за всю свою практику, включающую прогностику огромного количества частных судеб, климатических потрясений и событий мирового масштаба, такого не было. По её словам, в пяти неделях октября вышла небывалая концентрация критических значений.
Футуролог уточнила, что такая смена происходит раз в 30 лет. Она привела в пример, как в девятисотом году запустился процесс революции в 17-ого года. Затем, в 30-е годы – экономическая революция. Дальше эксперт напомнила про события 60-х и в 90-х. Исключением не стал и 20-й год.
Футуролог назвала Октябрь 2023 года очень напряжённым месяцем. Джули По также выразила надежду, что к этому осеннему месяцу «мы подойдём с победным флагом из сентября». И это, по словам эксперта, однозначно запустит глобальные мировые процессы, которые невозможно изменить. Футуролог добавила, что отменить этот переход невозможно.
Сотрудники полиции разыскивают 34-летнего жителя Ижевска, которого подозревают в нападении на 15-летнюю девочку, пишет телеграм-канал Baza.
По словам школьницы, злоумышленник стал приставать к ней после того, она зашла к нему в гости. В попытке не стать жертвой изнасилования она приняла решение сбежать из дома.
В итоге девочка упала с...
Синоптики предупредили о резком повышении температуры с 15 августа на Урале, пишет портал «Про Город».
По прогнозу метеорологов, днем теневые термометры покажут 29 градусов жары.
«Такая температура может стать самой жаркой с 1831 года», – говорится в публикации.
Жаркая погода ожидается и в центральной части России, а также на северо-западе...
Жители Белгорода раскритиковали цветовое решение, которое использовали при укладке плитки в подземном переходе на «Родине», пишет «Бел.Ру».
Судя по опубликованным в Сети кадрам, рабочие уложили там желто-голубую плитку.
Многие белгородцы посчитали, что это напоминает флаг Украины.
Губернатор Вячеслав Гладков также возмутился произошедшим и призвал исправить ситуацию.