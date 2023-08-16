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«Колоссальный взрыв»: Нумеролог Джули По дала прогноз на ближайшие месяцы

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Основатели МАН «Альвасар», футурологи и нумерологи Айрэн и Джули по

Сентябрь станет предвестником больших перемен как на мировой арене, так и в жизни каждого отдельно взятого человека. Такой прогноз дала ведущий российский футуролог и нумеролог Джули По. Как уточнила эксперт, все почувствуют, что «лёд тронулся».

Самое главное – что сентябрь – это какой-то глобальный финансовый сдвиг, а у меня даже есть такое громкое предположение, возможно, конечно, я в чём-то ошибусь, но ощущение, что как-будто бы запустится процесс ограничения в пользовании каким-то валютами. В том числе, скажем, и такими, которыми мы реально расплачиваемся. Поэтому у меня такое было ощущение, когда мы прописывали полностью весь сентябрь, что нам предстоит готовиться к чему-то совершенно новому и это приведёт нас в шок, – рассказала Джули По.

По признанию нумеролога, прогноз на Октябрь вверг в шок её саму. Джули По уточнила, что за всю свою практику, включающую прогностику огромного количества частных судеб, климатических потрясений и событий мирового масштаба, такого не было. По её словам, в пяти неделях октября вышла небывалая концентрация критических значений.

И самое главное – вышел туз чаш, я сейчас говорю не о картах, не о гаданиях. Мои клиенты знают, мы считаем туз чаш. Туз чаш, туз жезлов, туз пентаклей, туз мечей, и ещё более удивительно – что расчёт понедельно – это непредсказуемый результат, он не проворачивается так, чтобы мы могли получить определённый знак заранее. Это непредсказуемый результат. И они ещё и вышли в той последовательности, в которой идут. Так вот все тузы уже говорят о начале чего-то грандиозного, то есть мощного, – заявила Джули По.

Футуролог уточнила, что такая смена происходит раз в 30 лет. Она привела в пример, как в девятисотом году запустился процесс революции в 17-ого года. Затем, в 30-е годы – экономическая революция. Дальше эксперт напомнила про события 60-х и в 90-х. Исключением не стал и 20-й год.

– Собственно говоря, вот сейчас будет наблюдаться в этом октябре какой-то колоссальный взрыв. Там 1 неделя в октябре, которая в совокупности включает всю энергетику апреля 2023, помните, что было в апреле – а тут за 1 неделю всё это произойдёт. Поэтому надо готовится к чему-то большому. А на противоположной стороне, то есть в минусе стоят Девятка чаш – разлука, разочарование. Девятка жезлов – это какое-то нападение или получение по заслугам, скажем так. Соответственно, Девятка пентаклей – это конец райского сада или экономической формации и Девятка мечей – это смерть и болезнь, – рассказала Джули По.

Футуролог назвала Октябрь 2023 года очень напряжённым месяцем. Джули По также выразила надежду, что к этому осеннему месяцу «мы подойдём с победным флагом из сентября». И это, по словам эксперта, однозначно запустит глобальные мировые процессы, которые невозможно изменить. Футуролог добавила, что отменить этот переход невозможно.

– Это Судьба. Так что, увидим, что будет, – заключила специалист.

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