Коллективы Пителинского района присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем»

Коллективы Пителинского РДК, Нестеровского КСК и Пеньковского СДК присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем» в поддержку президента Владимира Путина, правительства страны и военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

С программой «Россия начинается с каждого из нас» артисты выступили перед жителями села Веяево. Со словами поддержки президента выступила секретарь местного отделения партии «Единая Россия», начальник отдела культуры, спорта и туризма Анна Васина.

Присутствующие почтили минутой молчания память мирных граждан и военнослужащих, погибших в боях с неонацистами.