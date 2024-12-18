Количество машинистов и помощников машинистов локомотивов на МЖД выросло почти на 2%

С 14 октября на МЖД количество машинистов и помощников машинистов локомотивов увеличилось на 148 человек, то есть на 1,8%. 85 из них – это бывшие сотрудники, которые снова вернулись на работу в компанию. В настоящее время на столичной магистрали трудятся 8234 работника локомотивных бригад, это машинисты и помощники машиниста тепловозов, электровозов и паровозов.

Кроме того, увеличилось количество желающих получить профессию помощника машиниста локомотива. Если до 14 октября, как правило, собиралась одна группа из 11-15 человек, то сейчас в двух группах – очной и заочной – обучаются 65 человек. С 23 декабря планируется формирование еще одной группы на подготовку.

Приобрести профессию в подразделениях Московского учебного центра повышения квалификации по новой двухмесячной программе может любой желающий независимо от возраста, ранее полученного образования и опыта работы. Главное – не иметь медицинских противопоказаний. Обучение проводится как в очном формате, так и удаленно. На время обучения предусмотрены выплата стипендии и предоставление места в общежитии.

С 1 ноября ОАО «РЖД» увеличило на 20% размер заработной платы для машинистов и их помощников, работающих на тепловозах, электровозах и паровозах, а для локомотивных бригад «Сапсанов», «Орланов», «Ласточек» и «Финистов» – на 15%. Кроме того, для работников локомотивных бригад проиндексирован размер компенсации найма жилья – с 70% до 100%. При приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъемные в размере 150 тыс. рублей.