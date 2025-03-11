Когда обрабатывать собаку от клещей, рассказали рязанцам

Когда обрабатывать собаку от клещей? С приходом календарной весны это, пожалуй, самый часто задаваемый вопрос во всех ветеринарных клиниках. На странице Главного управления ветеринарии Рязанской области ВКонтакте даны чёткие рекомендации по этому поводу.

Начало весны, а именно 1 марта, не всегда является датой начала акарицидных обработок для собак. Максимальная активность клещей проявляется, когда среднесуточная температура воздуха достигает +4 и более градусов, но пробуждаются клещи при температуре +1 градус Цельсия, и даже ночные заморозки с температурой -1 градус не вводят клещей в спячку. Поэтому обрабатывать собаку от клещей нужно тогда, когда начались стабильные оттепели, на земле стали виднеться островки зелени. И до наступления заморозков.

Чем опасен клещ

После укуса клеща у собаки может развиться пироплазмоз (бабезиоз). При этом опасном заболевании поражаются эритроциты крови животного, болезнь развивается стремительно и требует незамедлительного лечения. При несвоевременной помощи процесс кроветворения нарушается, у животного могут отказать органы дыхания и сердце. Первыми признаками являются поднятие температуры тела до 41-42 °С, отказ от еды, вялость.

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Еще одно заболевание — анаплазмоз. В этом случае повреждаются тромбоциты, собака начинает припадать на лапы, отказывается от еды, у нее может подняться температура. Заболевание существенно ухудшает общее состояние животного, понижает свертываемость крови, вызывает воспаление суставов, реакции со стороны ЖКТ, что может в конечном итоге привести к гибели.

Боррелиоз или болезнь Лайма — еще одно последствие укуса клещом собаки. У заболевания длительный период развития, оно может «жить» в организме хозяина годы. Классическими признаками боррелиоза являются хромота, артриты, неврологические нарушения, а также эритемы — покраснение кожи или слизистых с выраженным сосудистым рисунком.

Как защитить свою собаку?

Для защиты собак от укуса клеща и болезней передаваемых клещами используются следующие средства:

таблетки

капли на холку

ошейники

спреи.

Средства подбираются по весу животного, а при подборе ошейника нужно учитывать еще и обхват шеи собаки. Средства для обработки можно подобрать самостоятельно, либо проконсультироваться с ветеринаром.

Дополнительно к обработкам следует соблюдать несколько простых правил:

необходимо после каждой прогулки тщательно осмотреть питомца на наличие клещей;

если клещ присосался, как можно скорей и правильно извлечь клеща. Можно самостоятельно, но лучше обратиться в ветеринарную клинику;

после удаления клеща наблюдение за состоянием питомца, контроль температуры тела. При возникновении симптомов и недомогании питомца незамедлительно обратиться в вет. клинику.