Ко Дню Государственного флага РФ Российское общество «Знание» проведет мероприятия по всей стране

Лекции, встречи, дискуссии и флешмобы к праздничной дате пройдут в рамках акции «Служу Отечеству» трека Знание.Герои. Мероприятия запланированы во всех регионах страны, где площадками станут парки, детские лагеря и библиотеки.

Лекторы Общества «Знание» расскажут молодежи о символах государственности России, их значении и истории, а также объяснят, как государственные символы соприкасаются с историческими событиями и как они помогают сохранить связь между прошлым, настоящим и будущим нашей страны. Кроме лекции участников мероприятий ждут викторины и командные задания.

Лекторами в регионах станут сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, ветераны СВО.

Например, в Курганской области с молодежью пообщается кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии, доцент социологии и социальной работы Курганского государственного университета Марина Прокопьева, в Рязанской области о государственных символах расскажет депутат Государственной Думы Андрей Красов и гвардии подполковник ВДВ, заместитель начальника кафедры физической и горной подготовки РГВВДКУ В.Ф. Маргелова, ветеран боевых действий, участник СВО Роман Иголкин, в Калининградской области лекцию проведет ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества, полный кавалер Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени Сергей Сирота, а в Самарской области мероприятие проведет ветеран СВО Яков Андриянов.

Также к праздничной дате в рамках трека Знание.Кино Общество «Знание» подготовило тематический кинопоказ фильма «Государственные символы России, Флаг России», который пройдет во всех регионах страны до 23 августа. Фильм-трилогия посвящен истории создания и развития государственной символики страны. В жанре научно-популярного кино авторы выстраивают линейное повествование тысячелетней истории России через тему геральдической преемственности.

Зарегистрироваться на мероприятия акции и узнать больше информации о деятельности Российского общества «Знание» можно на сайте.