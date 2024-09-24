Ключ на старт: премьера фантастического детектива «Подростки в космосе» на Wink.ru состоится 3 октября

Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил трейлер научно-фантастического детектива «Подростки в космосе» (12+) с Софьей Аржаных, Денисом Косиковым, Львом Зулькарнаевым, Николаем Шрайбером и Святославом Рогожаном в главных ролях. Восьмисерийный сериал расскажет историю из будущего, где спасать планету предстоит космическому экипажу подростков.Премьера проекта состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) уже 3 октября.

Новый сериал от создателей молодежного хита «Трудные подростки» пополнит линейку WinkOriginals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Балет», «Фишер», «‎Библиотекарь»‎ и другие). Производством сериала занимается ProspectProduction при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии».

События «Подростков в космосе» разворачиваются в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Кирилл — парень из неблагополучного района: если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня, дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?

Николай Шрайбер, актер:

«Сейчас снимают огромное количество фильмов про космос, но мне кажется, авторам “Подростков в космосе” удалось сделать совсем другую картину. У нас получилась смесь “Голодных игр” и киберпанка».

Святослав Рогожан, актер:

«Хотя почти все съемки проходили в Москве, для сериала словно был создан совершенно новый мир. Я даже сначала не совсем узнал город в кадрах сериала. Было очень много графики: летающие дроны, полет в космос, голограммы. Также мне было приятно работать в локациях, подобранных для съемок сцен в “Учебном центре курсантов”. Это яркие архитектурные объекты Москвы и Подмосковья, которые также помогали погрузиться в футуристичную атмосферу».

О сериале «Подростки в космосе» (12+)

Жанр: детектив, научная фантастика

Количество эпизодов: 8

Хронометраж эпизода: 30 минут

Производство: ProspectProduction при поддержке Института развития интернета (АНО «‎ИРИ»‎) и «НМГ Студии»

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru в линейке WinkOriginals

Режиссер: Митрий Семенов-Алейников

Автор сценария: Юлия Шалимова

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры ProspectProduction: Наталья Голодова, Дмитрий Лунев, Алексей Воробьев, Борис Мокроусов, Сергей Бородин, Евдокия Крылова, Артем Мартиросов и Светлана Кабанова (исп.)

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативный продюсер: Алексей Воробьев

В ролях: Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян, Владимир Сарапульцев, Антон Кузнецов, Екатерина Новокрещенова, Константин Мирошников, Валентин Анциферов, Дарья Акмалова и другие.

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