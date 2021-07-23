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Пятница, 23 июля, 2021
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Клип про рязанскую киберферму взял приз Сицилийского фестиваля

7info
Клип про рязанскую киберферму взял приз Сицилийского фестиваля
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Клип про рязанскую кибер-ферму взял приз сицилийского фестиваля Sicily Web Fest 2021. Об этом сообщили создатели видео.

Награду россиянам вручили за лучшие визуальные эффекты. Участниками конкурса стали 99 проектов из 22 стран мира.

— Нам до сих пор непонятно, почему иностранцы считают, что всё это – компьютерная графика. Итс а булшит! Но всё равно приятно, — написали создатели видео.

Автор ролика – специалист по визуальным эффектам из компании Amalgama VFX Сергей Васильев. Снимали на эко-ферме в Рязанской области

Васильев рассказал журналистам, что идея ролика пришла к нему в карантин, когда было много свободного времени. Его знакомая рассказала, что была на ферме в Рязанской области. Туда решили съездить на разведку, а уже на месте, пообщавшись с хозяевами, придумали сценарий.

Видео снимали два дня, затем в сентябре, октябре, начале ноября команда занималась постобработкой. Часть создателей ролика работает на фирме, делающей спецэффекты для ТНТ. 

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