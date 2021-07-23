Клип про рязанскую киберферму взял приз Сицилийского фестиваля

Клип про рязанскую кибер-ферму взял приз сицилийского фестиваля Sicily Web Fest 2021. Об этом сообщили создатели видео.
Награду россиянам вручили за лучшие визуальные эффекты. Участниками конкурса стали 99 проектов из 22 стран мира.
Автор ролика – специалист по визуальным эффектам из компании Amalgama VFX Сергей Васильев. Снимали на эко-ферме в Рязанской области.
Васильев рассказал журналистам, что идея ролика пришла к нему в карантин, когда было много свободного времени. Его знакомая рассказала, что была на ферме в Рязанской области. Туда решили съездить на разведку, а уже на месте, пообщавшись с хозяевами, придумали сценарий.
Видео снимали два дня, затем в сентябре, октябре, начале ноября команда занималась постобработкой. Часть создателей ролика работает на фирме, делающей спецэффекты для ТНТ.