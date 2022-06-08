11 C
Рязань
Среда, 8 июня, 2022

«Климатический кошмар»: синоптики рассказали о погоде в России в июле

spot_img
7info7

«Климатический кошмар»: синоптики рассказали о погоде в России в июле

Синоптики обнародовали прогноз погоды на июль в российских регионах. Согласно ему, второй летний месяц ознаменуется «климатическим кошмаром» и погодными аномалиями.

Как пишет Primepress, июль удивит погодой с первых чисел. Погода будет преподносить разные сюрпризы в разных частях страны. Например, Дальнему Востоку грозят нескончаемые осадки. В Приморском крае дожди будут идти почти каждый день. Соседние Амурская область и Хабаровский край окажутся во власти холодов.

Непривычно низкие температуры для июля ожидаются на Сахалине, в Тюменской, Курганской, Челябинской и Курганской областях, в Оренбуржье. Холодно будет в Поволжье и на Северо-Западе России.

Жители ряда регионов будут страдать в июле от жары. Температура выше 30 градусов ожидается в Омской и Томской областях. Кроме того, там прогнозируют засуху.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7