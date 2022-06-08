«Климатический кошмар»: синоптики рассказали о погоде в России в июле

Синоптики обнародовали прогноз погоды на июль в российских регионах. Согласно ему, второй летний месяц ознаменуется «климатическим кошмаром» и погодными аномалиями.

Как пишет Primepress, июль удивит погодой с первых чисел. Погода будет преподносить разные сюрпризы в разных частях страны. Например, Дальнему Востоку грозят нескончаемые осадки. В Приморском крае дожди будут идти почти каждый день. Соседние Амурская область и Хабаровский край окажутся во власти холодов.

Непривычно низкие температуры для июля ожидаются на Сахалине, в Тюменской, Курганской, Челябинской и Курганской областях, в Оренбуржье. Холодно будет в Поволжье и на Северо-Западе России.

Жители ряда регионов будут страдать в июле от жары. Температура выше 30 градусов ожидается в Омской и Томской областях. Кроме того, там прогнозируют засуху.