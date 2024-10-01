Популярная российская провидица Инна Алексеева (Мишина) продолжает следить за ходом СВО на Украине и пытается предсказать её итог. Часто во снах ей является незавидное будущее Незалежной, которая встала не предательский путь. Очередной сон, в котором экстрасенсу был продемонстрирован скорбный итог государства, она рассказала журналистам интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая рассказывает: она обратила внимание на яркий образ — над Киевской Русью падают и сгорают деньги. Вслед за ней Алексеевой шла цифра «0», а за ней — месяц декабрь. Видение она трактует так:

— Возможно прекращение поступления денежных средств на Украину в декабре. Их либо лишат денег, либо будет их нехватка, — делится мыслями провидица.

То, что может произойти, она соотнесла с библейским сюжетом. Так, во сне Алексеевой украинские военные падали, как оловянные столбы. В Библии же можно увидеть такой сюжет: оловянные или ледяные столбы рушатся и исчезают на ветру. Не исключено, что это намекает нам на скорую нехватку у Украины техники или ещё чего-то.

Медиум подчеркнула, что пришедшая ей во сне цифра «0» всегда означает обновление или хождение по кругу, которое не дает развития.