Вторник, 1 октября, 2024

«Кличко со слезами сидел. Народ будет бунтовать». Печальная судьба Украины открылась российской провидице

Автор: Валерия Мединская

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Популярная российская провидица Инна Алексеева (Мишина) продолжает следить за ходом СВО на Украине и пытается предсказать её итог. Часто во снах ей является незавидное будущее Незалежной, которая встала не предательский путь. Очередной сон, в котором экстрасенсу был продемонстрирован скорбный итог государства, она рассказала журналистам интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая рассказывает: она обратила внимание на яркий образ — над Киевской Русью падают и сгорают деньги. Вслед за ней Алексеевой шла цифра «0», а за ней — месяц декабрь. Видение она трактует так:

— Возможно прекращение поступления денежных средств на Украину в декабре. Их либо лишат денег, либо будет их нехватка, — делится мыслями провидица.

То, что может произойти, она соотнесла с библейским сюжетом. Так, во сне Алексеевой украинские военные падали, как оловянные столбы. В Библии же можно увидеть такой сюжет: оловянные или ледяные столбы рушатся и исчезают на ветру. Не исключено, что это намекает нам на скорую нехватку у Украины техники или ещё чего-то.

Медиум подчеркнула, что пришедшая ей во сне цифра «0» всегда означает обновление или хождение по кругу, которое не дает развития.

— Почему-то ещё Кличко со слезами сидел у меня во сне. И клетка была у него. Какая-то перестройка для Украины будет в декабре. Но есть ощущение, что как будто Майдан новый будет. Народ будет бунтовать. Возможно, украинцы откажутся воевать, будет какая-то изоляция или остановка всего процесса», — заключила ясновидящая.

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