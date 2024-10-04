Пятница, 4 октября, 2024

Клава Кока не нашла общий язык с Аланой Мамаевой в новом выпуске шоу “Звёзды в джунглях» на ТНТ

Автор: Алексей Самохин

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Фото: ТНТ

В воскресенье на ТНТ выйдет новый выпуск реалити «Звёзды в джунглях» (16+), где знаменитости проходят испытания ради главного приза, о точной сумме которого, к слову, не знает никто. Общий банк продолжает оставаться практически пустым, а все деньги уходят на еду. В новом выпуске  ведущие намекнут участникам, что стоит пересмотреть свою «финансовую политику» и умерить аппетиты. Также в лагере появится новая участница.

К жителям звёздного лагеря присоединится модель и блогер Алана Мамаева. Ее приход особенно обрадует Алену Блин, ведь она знакома с новенькой, а значит без проблем уговорит ее присоединится к своей коалиции. А Клаве Коке такое прибавление, наоборот, придется не по душе. Певица признается, что вряд ли сможет найти общий язык с такой девушкой, как Алана.

«Клава в агрессивной форме начала расспрашивать меня, кто я такая. Может, она просто не в настроении была или у нее такая форма общения, но мне показалось, что там была нотка агрессии», — выскажется Алана Мамаева.

«Алана — это явно не мой компаньон в этом лагере. Мы с ней не подружимся. Я люблю людей, которые горят мечтой, горят целью и которые себя представляют больше, чем жена, дочь кого-то. Меня не интересуют пластические операции, не интересуют скандалы, поэтому как она мне не понравилась, так и я ей. Но это плюс, потому что в лагере появился человек, за которого я могу открыто голосовать», — прокомментирует Клава общение с Аланой.

А вот между другими участниками проекта — Лерчек и Натаном — явно возникла симпатия. Они много времени проводят вместе и даже открыто флиртуют.

Несмотря на договоренности между коалициями, голосование пойдет не по плану, а его результаты разочаруют многих участников проекта. 

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