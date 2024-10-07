Китайский гороскоп на 2025 год: Тигру – успешный проект, Обезьяне – обиды на ровном месте. Змея готовит много сюрпризов!

В китайском гороскопе нумерация месяцев начинается с февраля. Если быть точнее, солнечный китайский год начнётся в 2025 году 4 февраля. Он пройдёт под покровительством Деревянной (Зелёной) Змеи. О том, что он принесёт в жизнь каждого Знака, рассказывает практикующий специалист в области китайской метафизики Елена Кузеванова.

Наступающий год обещает быть богатым на возможности. Но с небольшой поправкой – главное эти возможности увидеть и воспользоваться ими, говорит эксперт.

Тигр

Актуально в течение года решать вопросы, связанные с отношениями внутри семьи, если вы в браке. Больше внимания уделяйте себе и своему здоровью, учитесь балансировать между работой и отдыхом. Осторожнее нужно быть за рулём, на дорогах. Смотрите под ноги!

Если у вас есть своё дело или вы занимаетесь разработкой проектов, в новом году у вас есть потрясающая возможность создать что-то, что привлечёт людей к вам, вашему продукту на долгие годы.

Ваша задача на год – масштабироваться. Если вы человек в найме, то постарайтесь помочь через свои функции как можно большему количеству людей. В личных отношениях есть риск обмануться, привязаться. Не вмешивайтесь в конфликты, так как можете пострадать и душевно, и физически.

Кролик

Год можно описать такими словами: «воу, воу, полегче!» Год с шикарными денежными возможностями. Все карты окажутся в ваших руках. Главное – в этом году не гонять дурные мысли. Делитесь знаниями и тем, что может принести пользу вам в денежном эквиваленте и людям в качестве пользы.

Если вы живёте в позиции, ожидая на каждом шагу обман, то именно обманщики и будут приходить в вашу жизнь. Год поможет вам выйти на более высокий доход. Главное – использовать возможности. Все ваши планы могут осуществиться.

Выходите в люди, больше общайтесь. Если не знаете, как поступить просите советы у близких вам людей. Для женщин этот год может способствовать зачатию.

Дракон

Драконы в этом году могут сделать то, на что не хватало духа раньше. Мечтайте больше, чем обычно, и обязательно реализуйте свои мечты, но будьте бдительны, так как есть вероятность потерять деньги или что-то ценное. Поэтому девиз года для вас: доверяй, но проверяй.

Займите активную жизненную позицию, разрушьте то, из чего вы уже выросли. Хорошее время для нового хобби, например, можете начать рыбачить. Это оживит вашу жизнь. Может появиться дух соперничества, но вы проявляйте это чувство через позитив — участвуйте в соревнованиях.

Что касается здоровья, то постарайтесь год провести без экстрима. В отношениях между парами может присутствовать напряженность.

Змея

Используйте год для продвижения и карьеры. В новом году вас может настигнуть известность, выгодные и очень интересные сделки, проекты. Год открывает заманчивые перспективы. Поставьте перед собой цель и используйте свои связи, связи своих друзей.

Рекомендуется исключить из своей жизни экстрим и любые травмоопасные развлечения, так как есть вероятность получить серьёзное увечье. Будьте осторожны с газонокосилками и прочими колюще-режущими механизмами

Лошадь

Если у вас давно есть проект, который вы никак не могли воплотить в жизнь, наконец-то появятся все шансы на его реализацию.

Тема получения знаний может стать для вас актуальной. Если вы решите не повышать квалификацию, то в дальнейшем это может сыграть с вами злую шутку – вы останетесь позади ваших коллег и не за горами увольнение.

Поэтому будьте в тренде года – развивайтесь и используйте все возможности. Станьте настоящим лидером!

Если шеф вам предложит взять стажёров, берите. Удастся многому их обучить. Не распыляйтесь на большое количество людей. Если у вас есть цель и нужны люди, ищите именно профессионалов, которые имеют соответствующие навыки. В обратном случае придётся переделывать их работу, в итоге вы просто переплатите. Скупой платит дважды – вот о чём я.

Проявите заботу о своих близких, если живо старшее поколение. Почаще навещайте родню.

Коза

Для вас это будет год с прекрасными перспективами. Можно стать очень популярным, получить признание своих заслуг. Обязательное условие для этого — выйти в мир, показать себя и всё, что вы умеете.

Для вас важно стать заметным, быть на виду. Развивайте свой блог, если у вас его нет, но давно хотелось завести, – ваш выход. Показывайте себя и вашу повседневную жизнь.

В этом году нельзя оставаться незаметным. Посещайте публичные места, вечеринки, праздники. Возможно, что это каким-то образом поможет вам в будущем.

Вы можете помогать другим людям воплощать их мечты. В своём блоге делитесь своими интересными техниками и вдохновляйте людей. Составьте план ваших действий, оптимизируйте доходы и расходы, вы даже можете завести дневник доходов и трат.

В личной жизни могут происходить ссоры и скандалы. Постарайтесь, чтобы ваши отношения с партнёром и публичная жизнь были сбалансированы. По здоровью – отслеживайте свои существующие болезни и обратите внимание на здоровье близких.

Обезьяна

В новом году вы сможете материализовать свои идеи, но через труд. Год Змеи для вас приносит признание, помогает в карьерном росте. И для этого нужно проявляться и рассказывать о себе. Полезно изучить маркетинг.

Может возникать недопонимание, обиды на ровном месте. Но додумывайте за других людей. Не копите в себе обиды, просто поговорите с человеком в спокойной обстановке. В этом году вы с легкой руки можете разрушить ваш союз с партнёром, начальством, родственниками.

Год может быть травматичным для вас, будьте аккуратны за рулём, не гоняйте на большой скорости, а также будьте внимательным как пешеход, переходя дорогу.

Не у всех, но у некоторых придёт понимание, что нужно поменять в своей жизни прямо сейчас, чтобы стать более счастливым. Появится большое желание поменять всё вокруг себя, у кого-то даже поменяется круг общения. Лучшая подруга по каким-то только ей понятным причинам перестанет с вами общаться, или же вы так поступите с ней.

Если это ваше желание, то хорошо подумайте. Может быть, поможет просто смена прически и стиля?

Петух

Хороший год для того, чтобы решиться на изменения. Если вы раньше боялись, то первые шаги, сделанные в этот год принесут в итоге свои плоды. Это может касаться всех сфер жизни.

Если вы хотели отказаться от какой-то привычки или сбросить вес, дерзайте! Энергии года поддержат вас в этом начинании.

Возможно приобретение/получение недвижимости, земельного участка. Также это могут быть большие перемены в личной жизни. У тех, кто не в отношениях, год может быть наполнен романтикой.

В этом году следует быть очень активным. Возможно, вас ожидает переезд или какой-то иной способ окружить себя новыми людьми и расширить круг знакомств.

Собака

Могут возникнуть депрессивные настроения, страхи и фобии на ровном месте. В таком случае лучше не носить в себе эти мысли, а обратиться к специалисту.

У одиноких есть вероятность начать новые отношения. Этот год поможет тем, кто в своей профессии будет использовать сильную и убедительную речь. Постарайтесь чаще посещать различные клубы по интересам, используйте свои ораторские способности.

Если у вас есть трудности в общении, то год хорош для того, чтобы научиться налаживать коммуникации, научиться договариваться без споров и криков. Можно даже посетить фониатра.

По здоровью — обратите внимание на психоэмоциональное состояние, а также будьте осторожны, исключив новые виды спорта, особенно экстремальные.

Свинья

Близится год, который выведет вас из привычного образа жизни. И это может начаться со смены окружения. Если решили отправиться в путешествие, тщательно выбирайте турагентство и не прогадайте со временем. У женщин есть большая вероятность познакомиться с тем самым мужчиной, и дело может быть даже дойдет до брака.

Если у вас есть проблемы по здоровью, связанные с сердечно-сосудистой системой, лучше отправиться в пансионат. Таким образом совместите приятное с полезным. Если появятся фобии и страхи, то обратитесь к специалисту.

Крыса

Наступает хороший период для карьеры. Также у вас может выстроиться наполеоновский план по завоеванию мира, который будет казаться просто безупречным. Но! Есть вероятность, что кто-то «откусит кусок»

Вообще хороший год для того, чтобы открывать в себе новые грани характера, новые способности. Будьте честными с самими собой, с другими людьми. Если есть какие-то «скелеты» в шкафу, они могут в любой момент с грохотом вывалиться. Следите своим имиджем, репутацией, чтобы что-то нелицеприятное не стало достоянием общественности. Если вы ведёте социальные сети, блоги, делайте это красиво. Поменяйте оформление на более яркое и привлекающее внимание.

Если вы обычный человек, то смените стиль одежды на более яркий. Женщины, одевайтесь так, чтобы мужчины «головы сворачивали»!

Можете посвятить год смене имиджа, станьте заметнее внешне. Но при этом личную жизнь держите при себе, станьте немного более закрытыми в эмоциях.

Для женщин есть большая вероятность встретить пару.

Бык

В год Змеи важно пересмотреть своё отношение к своему отдыху и здоровью. Важно исключить экстремальные виды спорта. Переходите на более лёгкие и безопасные активности. Максимально посвятите время восстановлению сил, отлично пройти несколько курсов массажа в течение года.

Одиноким захочется построить семью, а у пар появится желание больше времени проводить вместе. Люди в отношениях также могут пересмотреть свои взгляды на совместную жизнь.

Могут быть как новые встречи, так и расставания в кругу друзей и знакомых.