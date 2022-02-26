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Суббота, 26 февраля, 2022

Кирилл-Весноуказчик 27 февраля: народные приметы и что нельзя делать

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Кирилл-Весноуказчик 27 февраля: народные приметы и что нельзя делать

7info7

27 февраля православные христиане вспоминаются святого Кирилла Философа, подарившего вместе с братом Мефодием людям письменность. А в народном календаре этот праздник назван Кириллом Весноуказчиком.

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Совсем немного остаётся до весны, и наши предки всё чаще в это время прислушивались к сигналам природы, чтобы уловить её приход. Что делать можно согласно народным традициям и поверьям? Как привлечь на свою сторону удачу?

Традиции и запреты 27 февраля

Сегодняшний день благоприятен для учёбы. Всем, кто занимается наукой, преподаванием или постигает основы учения, сегодня светит удача.

Хорошая традиция – 27 февраля отправиться за покупками. Новые вещи принесут в жизнь человека радость.

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Нельзя есть хлеб, оставшийся на столе после ужина. Его лучше отдать птицам.

Народные приметы 27 февраля

  • Каков Кирилл — таков и август;
  • Ясная погода — к скорому похолоданию, но теплому лету;
  • Синицы громко поют — к потеплению.

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