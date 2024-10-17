«Кинжал» уничтожил группу украинских генералов в подземном бункере

В ночь на 17 октября российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила группу генералов ВСУ в подземном бункере на Оболони, пишет aif.ru.

По данным издания, удар был нанесён по месту с координатами 50.5331582, 30.4320877. После него очевидцы заметили большое количество пожарных машин и карет скорой помощи с мигалками.

По неофициальным данным, удар пришелся по территории учебно-оздоровительного центра «Звездный» аэрокосмического объединения «Созвездие», расположенного в лесопарковой зоне в северо-западной части Киева.

Авторы телеграм-каналов пишут, что там находился запасной командный пункт спецслужб Украины. Не исключено, что внутри находились офицеры НАТО. Некоторые эксперты предполагают, что секретный бункер мог посещать президент Украины Владимир Зеленский.

ВС РФ сначала отвлекли внимание ПВО в Киеве тремя беспилотниками «Герань», после чего запустили «убийцу бункеров» — гиперзвуковой «Кинжал».

Официальная информация пока не поступала.