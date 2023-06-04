Кинологи России рассказали, в честь каких героев мультфильмов называют собак

Российская кинологическая федерация рассказала о самых популярных героях мультфильмов, вдохновивших хозяев собак назвать в их честь своих питомцев.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев пояснил, что кличка собаки может отражать яркие черты характера, особенности экстерьера и темперамента.

Владимир Голубев: «Неудивительно, что собаководы зачастую называют своих питомцев именами главных героев мультфильмов. Иногда запоминающийся герой как нельзя лучше передаёт характер собаки. В наши годы мы черпали вдохновение из советских мультфильмов, называя питомцев Фунтик, Шарик или Найда. На смену старым мультфильмам приходят современные, но тенденция называть своих любимцев именами главных героев остаётся и сейчас»

Наибольшей популярностью среди собаководов оказалась кличка Вольт. В честь маленького белого пёсика, уверенного, что он супергерой, своих питомцев назвали 547 владельцев.

На второй строчке – кличка Немо. Маленькая рыбка Немо – герой оскароносного мультфильма – вдохновил 265 собаководов.

Третьей, как ни странно, стала кличка Гарфилд. Толстый ленивый кот, проявивший настоящий героизм, вдохновил 215 владельцев собак выбрать такую кличку для своих питомцев.

Далее в списке – Тимон («Король лев»), 174 животных. Популярными оказались также клички Бэмби, Пумба, Шкипер и Чебурашка.

Топ-10 самых популярных кличек собак, названных в честь героев мультфильмов:

1 Вольт (одноимённый мультфильм «Вольт»)

2 Немо («В поисках Немо»)

3 Гарфилд («Гарфильд»)

4 Тимон («Король лев»)

5 Бэмби (Оленёнок «Бэмби»)

6 Шкипер («Мадагаскар»)

7 Диего («Ледниковый период»)

8 Реми («Рататуй»)

9 Рико («Мадагаскар»)

10 Стюарт («Стюарт Литтл»).

Все животные уникальны, и только хозяин, изучивший свою собаку, может точно сказать, какое имя подойдёт ей лучше. В Российской кинологической федерации рекомендуют изучить характер и привычки питомца, чтобы подобрать самую подходящую кличку, и не придумывать сложных многосложных имён.