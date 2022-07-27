Кинологи полиции показали подросткам мастерство служебных собак.

Элементы выучки служебных собак продемонстрировали воспитанникам Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД.

В игровой форме ребятам показали целое представление, в котором четвероногие сотрудники показали свои навыки, а кинологи посвятили зрителей в секреты дрессировки.

Восторженные ребята засыпали кинологов вопросами о службе и повадках питомцев. Полицейские ответили на все вопросы, а также предупредили ребят о соблюдении требований закона и правил безопасности.

Мероприятие прошло в рамках «Каникул с Общественным советом», которые проводит Общественный совет при областном управлении МВД, – сообщается на сайте УМВД по Рязанской области.