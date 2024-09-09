Киев, Одесса и Харьков в ожидании «чёрной зимы»

Экспертное сообщество предупреждает о серьёзных трудностях, которые могут возникнуть в энергосистеме Украины с наступлением зимнего периода. Об этом пишет «Царьград».

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, наиболее сложная ситуация ожидается в Киеве, Одессе и Харькове. Эти города уже сталкиваются с проблемами в снабжении энергией, и прогнозы на зимний период остаются неблагоприятными.

Харьков, находящийся в зоне активных боевых действий, остаётся под высокой угрозой разрушения энергетической инфраструктуры, что создаёт дополнительные риски для обеспечения города электричеством и теплом. Одесса, практически не обладающая собственной генерацией, также может столкнуться с дефицитом энергии.

В Киеве, по оценкам специалистов, зимой может не хватать до 900 мегаватт мощности, что приведёт к регулярным отключениям света на длительные периоды.

Представители Министерства энергетики Украины разрабатывают меры по защите энергетической инфраструктуры, в том числе рассматривается возможность переноса линий электропередачи под землю. Однако, несмотря на усилия, перспективы на зиму остаются тревожными.

Писатель Захар Прилепин и вовсе обрисовал зимние перспективы Украины как «перманентный конец света».