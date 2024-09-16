Сегодняшний мощный удар по Киеву и его окрестностям был нанесен исключительно с помощью ударных беспилотников. Хотя местные силы ПВО сообщили об «уничтожении» почти всех дронов — 53 из 57, — в Киевской области продолжают гореть и взрываться склады, аэродромы и казармы с военными и наемниками. Украинские эксперты полагают, что атака была проведена новыми российскими беспилотниками «Гарпия-1А», пишет aif.ru

Киев охватила паника от непрерывных сирен

Три часа подряд над столицей Украины звучали тревожные сирены воздушной тревоги. С трех сторон город был окружен пламенем от горящих военных объектов в Борисполе, Обухове и Василькове.

Пророссийские подпольщики через координатора Сопротивления Сергея Лебедева подтвердили, что российские дроны попали по строениям на аэродроме в Борисполе, который используется ВСУ. В Василькове удар пришелся по казармам украинских военных, а в Обухове три удара уничтожили склады с боеприпасами. Также было зафиксировано несколько ударов по самому Киеву, однако местные власти не раскрывают информацию о характере пораженных объектов.

«В районе Обухова было три попадания. Повреждены живая сила и техника на секретном складе», — сообщил один из подпольщиков.

Лебедев также отметил, что удары пришлись по украинским воинским частям в Василькове Киевской области и Каневе Черкасской области. По данным подполья, ВСУ понесли значительные потери в Каневе. На основании косвенных доказательств — силы взрывов, количества машин скорой помощи и военных грузовиков — можно предположить, что число погибших и раненых достигает нескольких десятков.

Пожары на украинских железных дорогах

Крупный железнодорожный узел на станции Фастов в Киевской области был полностью разрушен ударами беспилотников, вызвавшими вторичные взрывы боеприпасов.

«Киев и область не спали из-за множества ударов. По Фастову наконец-то нанесли удар, поразив склады на железной дороге», — сообщил Сергей Лебедев, ссылаясь на данные подпольщиков.

В Белой Церкви разрушена казарма, где находились бойцы одного из украинских нацистских формирований. Информация уточняется.

В Кременчуге уничтожены крупные склады с боеприпасами, территория оцеплена военными, а снаряды разлетаются на сотни метров.