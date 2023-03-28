Кибербезопасность по принципу самолёта

«Наши дети лучше нас! Они такие продвинутые! В два года уже быстрее меня в смартфоне разбираются, а в шесть уже что угодно могут найти в интернете!» – такие разговоры сегодня можно услышать нередко. Есть и другая точка зрения. «Что за молодёжь пошла?! Из гаджетов не вылезают! Какие-то тренды у них, челленджи, словечки всякие! А эти подвёрнутые штаны в любую погоду, розовые волосы, татуировки?!»

Оба эти мнения по-своему верны. А первое хорошо ещё и тем, что оно не токсично по отношению к детям. Но подвёрнутые джинсы, розовые волосы и чёрный маникюр, как бы ни тревожили они родителей, ещё не самое страшное зло. Сегодня детей и подростков подстерегают куда большие опасности. И начинается всё в тот момент, когда мы умиляемся, как ловко малыш управляется с нашим телефоном. Мамы и папы, бабушки и дедушки порой даже и не подозревают о том, что с помощью интернета детей вовлекают в преступные группировки, негативно воздействуют не только на осанку и зрение, но и на взгляды и убеждения ребёнка. А все ли родители знают, чем опасен кибербуллинг, как противостоять травле и домогательствам в сети, что такое шерентинг, как защитить личные данные в интернете, как формируется интернет-зависимость? Думают ли мамы и папы, видя, как их ребёнок залипает в соцсетях, что всевозможные тренды и челленджи могут быть не только забавными или странными, но и опасными для жизни? Кто-то уверенно ответит «Да!» на все эти вопросы. Но это точно будет не большинство. Иначе проблемы интернет-зависимости детей и подростков и их вовлечения в преступную деятельность не стояли бы так остро. И не появлялись бы такие курсы, как «Лекции по кибербезопасности для родителей» от «Ростелеком».

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Почему для родителей? Да потому что здесь работает принцип самолёта. Помните это: «Сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом на ребёнка»? То есть сначала изучите вопрос сами, а потом обезопасьте своих детей.

Знаете ли вы, что дети и подростки могут натолкнуться на криминальные сообщества совершенно случайно, во время привычного просматривания роликов или, например, поиска подработки? Подросткам всегда не хватает карманных денег, а тут всё так просто: выполняй несложные задания и богатей! В такие сообщества легко вступить и почти невозможно выйти. Детей могут убедить или даже вынудить распространять наркотики, совершить какое-либо преступление, в том числе и против собственной жизни. Бывает, что вход в такие группы свободный, а за выход приходится заплатить. И даже если подросток что-то заподозрит и не захочет выполнять очередное задание, ему могут угрожать расправой над ним самим и над его близкими. Если вам кажется, что такие сообщества где-то далеко, то вы ошибаетесь. Они гораздо ближе, чем можно подумать. Так, в 2020 году было обнаружено и заблокировано порядка 50 тысяч групп, посвящённых только одной криминальной субкультуре. И ещё немного цифр – в год более 20 тысяч несовершеннолетних привлекаются к уголовной ответственности за участие в таких противозаконных сообществах.

Экстремистские группы также имеют чёткую и хорошо отлаженную схему вовлечения подростков в свои ряды. Дети по природе своей любопытны. Услышав незнакомое слово, они могут просто начать искать его определение и примеры в интернете. А дальше система будет постепенно предлагать ему информацию в соответствии с «кругом его интересов». И если ребёнку не с кем обсудить эти новые знания, не у кого уточнить, «что такое хорошо и что такое плохо», – он в опасности. Только по официальным данным в России более 48 тысяч подростков состоят в группах нацисткой направленности, а в группах о школьных террактах – более 18 тысяч.

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Невероятно, но факт: в XXI веке торговля людьми не осталась страшилкой из восточных сказок или пережитком прошлого, о котором пишут в учебниках истории. Благодаря интернету, траффикинг (так это теперь называется) процветает, а преступники могут выбрать жертву в любой точке мира. И снова статистика: до 2020 года 79 млн подростков пострадали в результате деятельности таких сообществ – это и незаконное усыновление, и изъятие органов, и принуждение к вступлению в брак.

Страшные цифры и страшная тема. Многие взрослые предпочитают делать вид, что этого нет, чтобы лишний раз не травмировать свою психику. Но киберпреступления существуют независимо от нашего к ним отношения. Поэтому, как бы ни было, трудно, говорить об этом с детьми нужно. Кто-то скажет: «Да мой комара прихлопнуть не разрешает и фильмы про войну смотреть не может! Рано ему ещё про экстремизм!» Психологи же считают, что, даже если ребёнок очень пуглив и впечатлителен, не стоит обходить эти темы стороной. Но сделать это нужно с учётом индивидуальных особенностей вашего чада. Кому-то достаточно будет рассказать о существующих опасностях, а для кого-то стоит подобрать конкретные наглядные примеры из жизни или кино.

Если же беда всё-таки случилась, обязательно сообщите об этом администрации социальных сетей, сделайте скриншоты всех этапов переписки ребёнка с представителями преступного сообщества и обратитесь за юридической помощью.

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Можно ли обезопасить детей от всех существующих рисков? Вопрос сложный. Как в жизни, так и в сети, свою голову никому не приставишь. И свой опыт – сын ошибок трудных – каждый должен получить сам. Но и на самотёк всё пускать не стоит. Что на этот счёт говорят психологи? «Говори!», – говорят. Говорить с детьми – это вообще способ избежать множества проблем. Опасность в интернете в этом случае не исключение, а подтверждение правила. Подросткам крайне необходимо родительское внимание и уважение. И лучший способ его выразить – быть готовым выслушать ребёнка в любой момент. Ведь если между вами и вашими детьми нет доверительных отношений, они пойдут за советом куда-то ещё, скорее всего – в интернет.

Психологи советуют не строить предположения и не договаривать за ребёнка фразы. Если он делится с вами своими проблемами, расскажите, что вы чувствовали и как поступали в подобной ситуации. Всегда легче знать, что кто-то уже сталкивался с похожими проблемами. Неловко говорить о себе? Привлеките в помощь «воображаемых знакомых».

Задавайте своему ребёнку различные вопросы, но не для того, чтобы уличить его в чём-то, а для того, чтобы действительно услышать ответы. Если дома спокойно поговорить не получается, попробуйте это сделать в кафе или парке, пока идёте вместе из школы или из магазина.

После всего перечисленного наверняка захочется усилить контроль за ребёнком, отобрать все гаджеты и вообще запереть его дома. Это тоже не метод. Личное пространство нужно уважать. Если ребёнок категорически не хочет о чём-то говорить, не давите. Дождитесь нужного момента, попробуйте подобрать слова или обратитесь за помощью к психологу.

Фото https://ru.freepik.com/

В помощь нам всем и цифровые технологии. Начать знакомство малышей с виртуальным миром можно с помощью детских соцсетей. Это аналог привычных нам соцсетей, но с более высоким уровнем защиты и дополнительной степенью фильтрации и модерации, блокирующей нежелательный контент. Например, GromSocial. Здесь к детям в друзья автоматически добавляются мультипликационные герои-модераторы, готовые ответить на любой вопрос и научить ребёнка пользоваться соцсетями.

Ещё один инструмент защиты детей от кибербезопасности – родительский контроль. Например, Kaspersky Safe Kids, где есть ограничение доступа к устройству в соответствии с расписанием, блокировка приложений и нежелательного контента, установление места нахождения ребёнка.

Интернет-фильтры – специальные программы, фильтрующие контент по определённым словам и даже темам, ограничивающие запуск определённых приложений и игр. Схожие функции у систем автомодерации. Они так же служат для мониторинга, удаления, фильтрации и блокировки информации. Например, приложение BullStop помогает противостоять буллингу в сети. Оно блокирует не только сообщения соответствующего содержания, но и тех пользователей, от которых такие сообщения приходят. Что немаловажно, блокируются такие послания до того, как могут быть прочитаны. То есть риск получения психологической травмы сводится к нулю.

На сегодняшний день успешно работают сервисы психологической помощи, как для детей, так и для родителей – в виде специальных сайтов, приложений и ботов. И конечно, не стоит забывать о реальных, а не виртуальных службах психологической помощи, которые есть почти в каждом городе.

На цифровые технологии надейся, а сам не плошай! В любое время в любом веке необходимо быть внимательнее к детям, говорить с ними, научить не только гаджетами пользоваться, но и читать книги, заниматься спортом и рукоделием, водить их в театры и музеи, путешествовать по области и по стране. В общем,задача родителей – показать, что реальная жизнь может быть гораздо интереснее виртуальной. Она бывает не менее жестокой и опасной, но есть те, кто всегда поймёт и поддержит, – и это семья!