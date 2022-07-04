Каждый пятый молодой соискатель Рязанской области готов к переезду ради трудоустройства.

Специалисты hh.ru проанализировали свыше 149 тысяч резюме жителей Рязанской области в возрасте от 14 до 35 лет и разобрались в карьерных предпочтениях молодёжи.

0,5% от всех резюме молодых соискателей России приходится на Рязанскую область. В число лидеров вошли Москва (27%), Санкт-Петербург (11%) и Краснодарский край.

Самые популярные специальности у молодых специалистов – менеджер по продажам (9% резюме), администратор (6%), продавец (5%), программист (4%), помощник руководителя, курьер, руководитель проектов, менеджер по маркетингу и рекламе, официант/бармен, инженер-конструктор и водитель (по 3%). Реже всего молодежь ищет работу зоотехниками и дворниками – это менее 0,1% резюме.

Интересно, что 22% молодых соискателей Рязанской области готовы к переезду ради трудоустройства. Чаще всего о желании переехать в своих резюме сообщает молодёжь Чукотского АО (67%), Ямало-Ненецкого АО (44%), Республики Калмыкия (42%), Республики Алтай (39%), а также Ненецкого АО и Республики Ингушетия (по 37%). Реже всего желающие переехать встречаются среди молодёжи Псковской и Пензенской областей (по 21%), Ленинградской области (20%) и Московской области (19%).

Уровень зарплатных ожиданий молодых соискателей напрямую зависит от их опыта работы. Так, молодёжь с профессиональным стажем более 6 лет рассчитывает на 70 тысяч рублей, от 3 до 6 лет – на 53 тысячи, от 1 года до 3 лет – на 45 тысяч рублей, а без опыта – на 30 тысяч рублей.