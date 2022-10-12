Касимовским школьникам рассказали о правилах безопасности на дорогах

Инспектор Госавтоинспекции провела в школе №4 города Касимова профилактическую беседу. Речь на познавательной встрече шла о Правилах дорожного движения. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Сотрудник ГИБДД привела ребятам статистику и основные причины дорожно-транспортных происшествий. Многие дети, являясь пешеходами, сокращают свой путь и не пользуются специальными местами для перехода проезжей части. Они могут идти по дороге, даже когда есть тротуар, или переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Дорожный инспектор объяснила школьникам правила безопасного поведения на дороге, пешеходном переходе и в общественном транспорте. Также она обратила внимание ребят на обязательное использование световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках при движении в тёмное время суток: они сделают пешехода более заметным для водителей на проезжей части, что снижает риск наезда транспортного средства.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram