Касимовский район атаковала мошкара

Вечером 15 мая жители Касимова и Касимовского района перенесли первую в этом сезоне по-настоящему массовую атаку мошкары, пишет сайт ИД «Пресса».

В Мещёре появление мошкары связывают с цветением сосны, пыльцой которой питается гнус. Также одной из причин большого количества мошкары стал продолжительный, интенсивный разлив местных рек, который и привлек огромные колонии насекомых.

Мошкара доставляет людям много неудобств: если комар прокалывает тело, то мошка как бы отщипывает кусочек кожи. В ранку попадает яд, который содержится в слюне мошки. На месте укуса развивается припухлость алого цвета, возникают сильные зуд и жжение, может даже повыситься температура.

Аллергикам медики советуют быть особенно внимательными. Последствия после укусов мошек очень неприятные, на голенях и щиколотках отёк может не сходить несколько недель.

Большую угрозу мошкара может представлять для животных.