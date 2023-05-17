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Касимовский район атаковала мошкара

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Вечером 15 мая жители Касимова и Касимовского района перенесли первую в этом сезоне по-настоящему массовую атаку мошкары, пишет сайт ИД «Пресса».

В Мещёре появление мошкары связывают с цветением сосны, пыльцой которой питается гнус. Также одной из причин большого количества мошкары стал продолжительный, интенсивный разлив местных рек, который и привлек огромные колонии насекомых.

Мошкара доставляет людям много неудобств: если комар прокалывает тело, то мошка как бы отщипывает кусочек кожи. В ранку попадает яд, который содержится в слюне мошки. На месте укуса развивается припухлость алого цвета, возникают сильные зуд и жжение, может даже повыситься температура.

Аллергикам медики советуют быть особенно внимательными. Последствия после укусов мошек очень неприятные, на голенях и щиколотках отёк может не сходить несколько недель.

Большую угрозу мошкара может представлять для животных.

— К счастью, терпеть атаку маленьких кровопийц нам придется недолго: до конца мая сосна отцветет, а следом и мошкара исчезнет, — пояснила начальник Касимовской районной ветстанции Татьяна Якуничкина.

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