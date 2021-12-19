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Воскресенье, 19 декабря, 2021
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о музее «Русский самовар»

7info

Губернатор Рязанской области Николай Любимов опубликовал пост о касимовском музее.

«В рязанские частные музеи гости приезжают ради уникальных коллекций и душевных, живых экскурсий.

Касимовский музей «Русский самовар» открылся в 2007 году и уже стал одной из самых ярких достопримечательностей региона. Свое удивительное собрание сделал доступным для всех уроженец Тульской области, а теперь Почетный гражданин Касимова Михаил Силков. Коллекцию он собирал несколько десятков лет.

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В музейных залах можно увидеть самые разные самовары: старинные и современные, на одну чашку чая и на четыре ведра, походные военные и серебряные для чаепитий аристократии. Здесь около четырех сотен раритетов, многие из них — с удивительной историей».

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