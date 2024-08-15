Четверг, 15 августа, 2024

Касимовский каноист Захар Петров завоевал золото на Международных соревнованиях по гребле

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/russiancanoefederation

В Москве с 14 августа стартовали Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Доброй Воли». Они организованны Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ.

Как сообщает Федерация гребли на байдарках и каноэ России, каноист Захар Петровт победил на дистанции 1000 метров с результатом 3 минуты 42,44 секунды. Напомним, на Олимпиаде в Париже касимовский каноист занял четвертое место в этой же дисциплине.

Соревнования в Москве продолжаться до 18 августа. В них примут участие более 800 спортсменов из  России, Республики Беларусь, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Мексики.

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