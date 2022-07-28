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Касимовская прокуратура требует привести в порядок дорогу

Касимовской межрайонной прокуратурой приняты меры по устранению нарушений законодательства о дорожной безопасности, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Поводом для прокурорского вмешательства послужило неудовлетворительное состояние автомобильной дороги «Дмитриево-Данево-Семенчуково» на протяженности порядка 6 км.

Проверкой, проведенной с выездом на место совместно с представителями дорожного надзора, на автодороге выявлены многочисленные дефекты в виде выбоин, что не соответствует требованиям по содержанию дорог, установленных законом.

В адрес Дирекции дорог Рязанской области внесено представление об устранении данных нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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