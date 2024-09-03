Касимовская межрайонная прокуратура выявила незаконную рубку деревьев

Касимовская межрайонная прокуратура проверила, как в ГКУ РО «Нижне-Окское лесничество» соблюдают законы об использовании и охране лесов.

В ходе проверки выяснилось, что в Дмитриевском и Ибердусском участковых лесничествах незаконно вырубили более 7,2 гектаров леса. Это произошло во время расчистки сельскохозяйственных земель, заготовки древесины для местных жителей и уборки поваленных ветром деревьев на участках, которые не были задекларированы.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю лесничества, а виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.